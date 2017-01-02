Malazgirt'te Kaçak Sigara Operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ekipleri, şüpheli gördükleri iki otomobili uzun süren takibin ardından yakaladı. Otomobilin içinde yapılan aramalar sonucunda zulalanmış 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli iki otomobili Malazgirt-Ahlat yolunda kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan otomobiller İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bahçesine getirilerek burada gerekli işlemler başlatıldı. Otomobillerde yapılan aramalarda birinde yaklaşık 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, diğer otomobilin ise öncü olduğu ortaya çıktı. Otomobil içerisinde 'zula' diye tabir edilen bölmeden tek tek çıkarılan sigaralar kayıt altına alınırken 3 kişi gözaltına alındı.



Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçakçılık olaylarına yönelik mücadelede halkın desteğinin her geçen gün daha da önem arz ettiği belirtilerek, bu mücadele kapsamında yardımcı olmak isteyen herkesin 155 polis imdat hattını aranması istendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ