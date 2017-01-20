Malazgirt'te Hizmet İçi Eğitim Semineri

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan devlet memurlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.



Malazgirt Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Gülsüm Sönmez ve kaymakamlık yazı işleri personeli Suat Özen tarafından Kültür Merkezi konferans salonunda verilen seminere kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan devlet memurları katıldı. Yaklaşık iki saat süren seminerde, kamuda çalışan devlet memurlarına yeni düzenlenen 4483 sayılı Kanunun kapsamı anlatıldı.



Yazı İşleri Müdür Vekili Gülsüm Sönmez, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görelilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna dair uygulama esasları hakkında bilgiler verdi. - MUŞ