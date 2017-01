Malazgirt'te 2016-2017 Eğitim-öğretim Birinci Yarıyılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muş Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın başkanlığında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 1. dönem değerlendirme, 2. dönem hazırlık toplantısı yapıldı.



Toplantıya Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Milli Eğitimi Şube Müdürü Emin Yeşilbudak ve ilçedeki okulların idarecileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda 1. yarıyıla ilişkin eğitim-öğretim yılı çalışmaları değerlendirilirken, geçen hafta açıklanan TEOG-1 sınavı ilçe bazında istatistik verilerle değerlendirildi. Ayrıca toplantıda 2. dönem eğitim-öğretim yılı için çeşitli planlamalar yapılarak, öngörülerde bulunuldu. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılının başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Kaymakam Kırlı, "Bu yıl içerisinde talihsiz bir kaza atlattığımızdan dolayı aranızda çok fazla bulunamadım. O yüzden okul ziyaretlerimize bir süre ara vermek zorunda kaldık. Gecen yıl tüm okullarımızı eski Milli Eğitim Müdürümüz Kenan Kayretli ile birlikte olmuştu. Malumunuz bu yıl okullar açıldıktan bir süre sonra geçirdiğim talihsiz kaza sebebiyle sizleri okullarınızda ziyaret edememiştik. Fakat raporlu olduğum süreler içerisinde de yeni Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'dan devamlı okullarımız hakkında bilgi alıyordum. Bir diğer hususta bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığımız tarafından Belediye Başkan Vekili olarak atandım. Hem kaymakamlık hem de belediye başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. İlçedeki tüm vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve rahat yaşaması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğünü görevinide yürüten Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya ile birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Hem kaymakamlık olarak hem de belediye olarak vatandaşlarımıza her daim hizmet etmenin aşkı içindeyiz. Bu yıl TEOĞ seviyemiz çok şükür iki puan arttı. Siz değerli idarecilerimizden ikinci yarıyılda da daha fazla gayret ve daha fazla başarı bekliyorum. İdareci olarak sizler öğrencilerinize her şeyin en güzeli ve en iyisi anlatmak zorundasınız. Siz bunları yaparsanız emin olun öğrencileriniz daha başarılı olur. Yok, eğer öğrencilerinizle ilgilenmezseniz o zaman bu öğrencilerimizden de başarı beklemek yanlış olur. Sizlere şimdiden iyi tatiller diliyorum. Bu yıl göstermiş olduğunuz başarıyı önümüzdeki dönemde de tekrarlamanızı umut ediyorum."dedi.



Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, birinci dönem yakaladıkları başarıyı ikinci dönemde de beklediğini söyledi. Bugün burada 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıla hazırlık çalışmalarının değerlendirmesini yaptıklarını ifade eden Kaya, "İkinci dönemin daha başarılı olması için bizlere neler düştüğü noktasında görüş alışverişinde bulunacağız. Bu bizim için bir başlangıç, bir mihenk noktamız olacaktır. Yapılacak çok iş var. Daha önce yapılan TEOG sınavı sonucunda öğrencilerimizin performansını değerlendirdiğimiz gibi nisan ayında yapılacak ikinci TEOG'ta ayrı şekilde değerlendirilecektir. Sizin temponuz, çalışma şekliniz ve bu işe ne kadar önem verdiğiniz sonucunda şekillenecektir. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak. Gazi Mustafa Kemal'in bir sözü var, 'Hiç bir mazeret başarının yerini tutamaz'. Ben sizlerden mazeret değil, maharet bekliyorum, ciddi gayret bekliyorum. Yapacağımız iş belli. Kendi eksikliğimizi bulup bunu tedavi etmek. Okullarınız sizlere göre şekil alır. Siz bu işi ne kadar ciddiye alırsanız öğretmenleriniz de o kadar ciddiye alır. Geçmiş senelere nazaran artan bir grafiğimiz var. Elde edilen bu sonuçlar yeterli mi? Elbette değil. Bunu her zaman söylüyorum, hedefimizde bölgenin en iyi ilçesi olmaktır. Bu bana hiç de zor gözükmüyor. Bunu hep beraber yapabiliriz. Yeter ki bunun olması için gerekli aklı kullanalım, gerekli gayreti gösterelim. Bu sene önemli basamaklar çıktık, puan arttırdık, göğsümüz kabardı. Ben bu seneki performanstan ve bu yıl yapılan birinci TEOG'taki puan artışından dolayı emek ve gayret sarf eden tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamızın tüm çalışanlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diliyorum." dedi. - MUŞ