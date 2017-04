Malazgirt Sanayi Esnafı Vatandaşlardan İlgi Bekliyor

Muş'un Malazgirt ilçe Sanayi Sitesi esnafı, ilçedeki vatandaşlardan ve iş adamlarından yeterli ilgiyi görmediklerini ileri sürdüler.



Muş'tan Van'a, Bitlis'e, Bingöl'e, Hatay'a hatta batıya kadar iş yaptıklarını söyleyen Malazgirt Küçük Sanayi Sitesi esnafı, kendilerini kanıtlamalarına rağmen ilçedeki vatandaşların ve iş adamları ve resmi kurumların kendilerine karşı duyarsız olduğunu ileri sürerek, ilgililerden kendilerini destek vermelerini istediler.



Malazgirt halkının esnaf ve sanatkarlarına sahip çıkmasını isteyen Malazgirt Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İlhamı Eren, "Muş'tan Van'a, Bitlis'e, Bingöl'e, Hatay'a hatta batıya kadar iş yapıyoruz. Malazgirt'in resmi kurumları olsun, müteahhitler olsun, yap sat ile uğraşanlar olsun, bunlar genelde işlerini dışarıya veriyorlar. Biz her türlü iş yaparak kendimizi kanıtlamışken, kurumlarımız ve iş sahipleri hep dışarıya bakıyor. Biz istiyoruz ki yatırımlarımızı ilçemize yaparak, öncelikle kendi ilçemizi kalkındıralım. Eğer esnaf olarak potansiyelimiz yeterli gelmiyorsa, sonra dışarıya bakalım. Yetkililer den tek beklentimiz sanayimize sahip çıkılması. Sağ olsunlar yeni belediye başkan vekilimiz sayesinde şimdi çöplerimizi düzenli alıyor. Sanayimize iki tane çöp taşıma konteyneri olsa, herkes el arabalarıyla gelip çöpleri römorklu konteynerlere bırakırdı. Çöp konteynerleri dolduğu zaman traktörlerle gelip götürseler hem belediyemiz için kolaylık olutrdu hem de bizde çok rahat ederdik" dedi.



İlçedeki kurumlara, dairelere, evlere ve iş eyerlerine her türlü mobilya hizmeti verebileceklerini ifade eden mobilyacı Hasan Akar, "Biz istiyoruz ki öncelikle ilçemize faydamız dokunsun. Tüm yatırımlarımızı buraya yapıyoruz. Ailece sanayi sitesinde çalışıyoruz. Abilerim traktör römork imalatı yapıyorlar. Biz bu sanayi sitesinde yıllarımızı verdik. İstiyoruz ki ilçemizdeki vatandaşlarımız başka il ve ilçelere gidip işlerini yaptırmasınlar. Biz sanayi esnafı olarak her türlü ve kaliteli hizmeti vermek için hazırız. Biz halkımızdan ve yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz" dedi.



Sanayinin dünyanın bel kemiği mesabesinde olduğunu ifade eden traktör römork imalatçısı Sabri Akar, "Ne yazık ki bizim sanayimiz hep arka planda kalıyor. Kimseden bir destek göremiyoruz ve kendi memleketimizde iş alamıyoruz. Biz burada ve organize sanayimizde her türlü tarım aleti üretebiliyoruz. Fakat vatandaşlarımız niye gidip zirai aletleri ihtiyaçlarını Konya'dan getirmeye çalışıyorlar. Hem daha fazla para ödüyorlar hem de kaliteli hizmet alamıyorlar. Hal bu ki bizler vatandaşlarımız istediği şekilde imalatları yapıyoruz. En kaliteli malzemeyle ve daha ucuza yapıyoruz. Buna rağmen bize bir teşekkür bile edilmiyor. Şunu belirteyim ki, gözünü kapatan yalnız kendisine gündüzü gece yapar. Biz istiyoruz ki ilçemizin gelişmesinde, ülkemizin gelişmesinde el ele olalım ve birbirimize sırtımızı dönmeyelim" şeklinde konuştu.



Malazgirt Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından kaynakçı Çetin Kayan, oto elektrikçi Celal Teker ve otomobil yedek parça satıcısı Orhan Genç ise yaptıkları ortak açıklamada, "Malazgirtli vatandaşlarımız artık başka il ve ilçelere gidip tamir ve başka ihtiyaçlarını karşılamasınlar. Bu sanayi sitesinde her türlü hizmeti verebilecek güçteyiz" dediler. - MUŞ