Malazgirt Konakkuran Belediye Başkanı Ateş Tutuklandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Konakkuran Belediye Başkanı Bülent Ateş, İl Genel Meclisi Üyesi Alparslan Kardan ve 8 kişi Malazgirt adliyesindeki sorgularının artından tutuklanarak Muş cezaevine gönderildi.



Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, Türk Ceza Kanunun 302. Maddesi ile 314 maddelerinden yer alan hükümlere göre aralarında Konakkuran Belediye Başkanı Bülent Ateş, İl Genel Meclisi Üyesi Alparslan Kardan ve 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir denildi. - MUŞ