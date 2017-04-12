Malazgirt'e 140 Adet Çöp Konteyneri

Muş'un Malazgirt Belediyesine, İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından 140 adet çöp konteyneri hibe edildi.



Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Soner Kırlı, İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından hibe olarak 140 adet çöp konteynerinin alındığını ifade etti. Daha temiz bir Malazgirt için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kırlı, "Malazgirtli vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Sokaklarımızı, caddelerimizi temiz tutarak halkımızın daha modern şartlarda, daha huzurlu ve mutlu yaşamaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda, kardeş belediyemiz olan Başakşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda hibe olarak 140 adet çöp konteyneri alındı. Alınan çöp konteynerini mahallelerimize, sokaklarımıza yerleştirerek hem yaşanan çöp dağınıklığını önleyeceğiz, hem de temizlik konusunda çevremizde parlayan bir şehir olacağız. İlçemize kazandırılan bu hizmetler bunlarla sınırlı olmayacak. Vatandaşların refah içinde yaşamlarını sürdürmeleri için belediye olarak büyük çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Belediyemiz küçük fakat hayallerimiz büyüktür. Malazgirt ilçemizi marka ilçe yapma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - MUŞ