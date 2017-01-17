Malazgirt Belediyesinden Çöp Seferberliği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçede yaşayan vatandaşların sağlığı ve huzuru için çöp genelgesi yayınladı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçe halkının huzuru ve sağlığının her şeyden önce geldiğini söyleyerek, "Belediyemizin almış olduğu çöp dökme saatleri ile ilgili karar gereği, çöplerinizin bundan böyle akşam 17.00 ile 18.00 saatleri arası dökmeniz gerekmektedir. Soba, kalorifer kazanları ve fırınlarda çıkan küllerinizi mevcut çöp bidonlarının kenarına değil içine dökmeniz, ayrıca evsel atık ve diğer çöplerinizi poşetleyerek çöplere atmanız lazım. Bu genelgeye uymayan esnaflar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Bu çıkardığımız genelge tamamıyla ilçede yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için alınmış bir karardır. İlçedeki tüm esnaflarımızın bu kurala uyacağını umuyorum, çünkü bu alınan kararlar tamamıyla esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı içindir" dedi.



Malazgirt Kaymakamlığı tarafından yayınlanan çöp toplama genelgesini memnuniyetle karşılayan Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Nazım Yalçın ise, bu yayınlanan genelgeye ilçedeki tüm esnafların seve seve uygulayacağını belirtti. Yalçın, "Bu çöp toplama genelgesi biz esnafları hayli memnun etmiştir. Buradan tüm esnaf kardeşlerimize sesleniyorum, bu ilçede biz yaşıyoruz. İlçemizi temiz tutmak bizim en büyük görevimizdir. Genelgede belirtilen saatlere uyulması, tüm esnaf kardeşlerimizin yararınadır. Bizler saatinde çöplerimizi çıkarıp çöp kutularına atarsak, ilçe merkezi ve ara sokaklarda kesinlikle çöp kalmaz. Biz saatinde çöplerimizi çıkardığımız takdirde, belediye çöp toplama ekibi de saatinde gelip biriken çöplerini rahatlıkla toplayabilir. Genel sekreter olarak bunu açıkça beyan etmek istiyorum. Genelgede yayınlanan saatler dışında çöplerini bırakan esnaflarımıza kesinlikle cezai işlem yapılması bizim içinde uygundur. Bu uygulamayı başarılı bir şekilde yaparsak, ilçede yaşayan herkes çöplerden kurtulacaktır" ifadelerini kullandı. - MUŞ