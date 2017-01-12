Malatyasporlu Cemil'e de Madalya Taktıklar

Okulları arası voleybol müsabakalarının Atatürk Spor Salonu'ndaki final karşılaşmasını takip eden Malatya'nın renkli simalarından 'Malatya sporlu Cemil' lakaplı Cemil Helvacı kupa töreninde boynuna takılan madalya ile büyük mutluluk yaşadı.



Sportif müsabakaları kaçırmayan ve fanatik derecede Malatyaspor taraftarlığıyla bilinen down sendromlu Cemil, Malatyaspor Spor Lisesi ile Şehit Kemal Özalper Lisesi arasındaki liseler arası voleybol final müsabakasını takip etti.



Malatya Spor Lisesi'nin 3-1 galibiyetiyle biten müsabaka sonrası kupa törenine katılan Cemil, gözyaşı dökerek kendisine de madalya takılmasını istedi.



Cemil'in bu isteğini geri çevirmeyen Şehit Kemal Özalper Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Halef Uluğ, sporcularla aynı sıraya giren Malatyasporlu Cemil'e de madalya taktı.



Aldığı madalya ile büyük mutluluk yaşayan Cemil, bu mutluluğunu yanındakilerle paylaştı. - MALATYA