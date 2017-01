Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Polat'ı Gecesine Davet Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Dernek Başkanı Murat Soysal ile dernek yöneticilerini makamında ağırladı.



Ziyarette TFF 1.Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'un son durumu ve düzenlenecek geceye ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.



Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından 13 Ocak Cuma günü düzenlenecek "Birlik ve Beraberlik" gecesine Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı davet eden Dernek Başkanı Murat Soysal, üzerinde Hacı Uğur Polat yazılı 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor formasını Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a takdim etti.



"Şampiyonluk için tek yürek olalım"



"Birlik ve Beraberlik" Gecesine Malatyaspor'a gönül vermiş çok değerli isimlerin katılacağını ifade eden Dernek Başkanı Murat Sosyal,"Evkur Yeni Malatyaspor TFF.1.Liginde şampiyonluğa doğru koşuyor, takımımızı zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Taraftarlar olarak ta takımımızın Süper Lige yükselmesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu kapsamda 13 Ocak Cuma günü geniş katılımlı "Birlik ve Beraberlik" Gecesi düzenleyeceğiz. Evkur Yeni Malatyaspor etrafında kenetlenmeyi sağlayacak olan bu özel gece için çeşitli ziyaretler düzenliyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi ile başlattığımız ziyaretlerimiz kapsamında bugünde Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ı davet etmek için kendisini ziyaret ettik. Hepimizin çok sevdiği, ağabeyimiz, değerli büyüğümüz Belediye Başkanımız inşallah geceye katılacak ve bizleri onurlandıracak.Bizi çok güzel bir ortamda ağırlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Göreve geldiği günden itibaren Malatyaspor'a verdiği destekle hepimizin büyük saygı duyduğu Başkanımız zaten her zaman bizimle birliktedir. Malatyaspor'a verdiği destekle her zaman gurur duyduğumuz Başkanımızın spora olan ilgisini ve alakasını çok yakından biliyoruz. Başkanımız her daim gençlerimizin yanında ve destekleyicisi olmuştur.Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesindeki takımlarımızın başarısı ortada, inşallah Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden futbol takımımızda bu sene 3.Lige çıkacak. Malatya'daki tüm takımlarımızın başarılı olması hepimizin mutluluğu olacaktır. Başkanımıza da çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.



"Evkur Yeni Malatyaspor'un şampiyonluğu için kenetlenmeliyiz "



Türkiye'nin bütün alanlarda birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde "Birlik ve Beraberlik" Gecesi düzenlemeye karar veren Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneğini tebrik eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,"Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lige yükselmesini canı gönülden istiyoruz.İç ve dış saha maçlarında takımı bir an olsun yalnız bırakmayan taraftarlarımızın desteği ve mücadelesini takdirle karşılıyorum" dedi.



-"Birlik ve Beraberlik gecesine bizlerde katılım göstereceğiz"



"Birlik ve Beraberlik" Gecesine katılacağını söyleyen Polat,"Derebeyleri Taraftarları Dernek Başkanı ve Yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. TFF.1.Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor devre arası kampından sonra çok zorlu maçlara çıkacak, herkesin tek beklentisi takımın Süper Lige yükselmesidir. Teknik heyete, yönetime ve futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bolu deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılarak moral kazanan takımımız inşallah cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Sivaspor maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşacaktır, biz buna sonuna kadar inanıyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor hepimizin ortak bir değeridir. Bu değerinde savunulmasında taraftarlarımız önemli bir rol oynamaktadır. Malatyaspor taraftarının desteği takdir şayandır. İç ve dış saha maçlarında takımı asla yalnız bırakmıyorlar ve destek oluyorlar. Taraftar Derneği de tribündeki taraftarları belli bir düzen halinde takımı en iyi şekilde destek vermesi için ayrı bir çaba göstermektedir. Bu nedenle her türlü şartta takımın yanında olan dernek başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlik ve Beraberlik gecesine bizlerde katılım göstereceğiz" diye konuştu. - MALATYA