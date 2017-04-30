Malatyalılardan Nostaljik Faytona Yoğun İlgi

Malatyalılardan nostaljik faytona yoğun ilgi



MALATYA - Malatya Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkında hizmet veren nostaljik faytona Malatyalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan ve Malatya'da 2 yıl önce sadece gezi amaçlı hizmete giren fayton, havaların ısınması ile birlikte yeniden ilgi görmeye başladı.

Sıcak havayı fırsat bilip Malatya'nın en güzide alanlarından olan Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkında vakit geçirmeye giden vatandaşların ilk uğradığı yerlerden birisi fayton durağı olurken, eşsiz doğa manzarası altında faytonla yapılan turlar vatandaşlara büyük keyif yaşatıyor.

Kısa süreliğine de olsa faytonla tarihe yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar cüzi bir miktar karşılığı bu hizmetten faydalanırken bazı vatandaşlar da faytonu sadece fotoğraf çektirmek için kullanıyor.

Özellikle mezun olan ve yeni evlenen çiftler bu değerli anlarını nostaljik faytonun yanında çektikleri fotoğraflar ile ölümsüzleştirmek isterken fayton işletmecisi Mahmut Kısacık, yeni çiftlerin artık fotoğraf çektirmek için faytonu tercih ettiğini söyledi.

Faytonun Malatya için çok özel bir proje olduğunu söyleyen Kısacık, fiyatların son derece uygun olduğunu ifade ederek, Malatyalıların faytonu sevdiğini söyledi.

Faytona olan ilginin her geçen gün arttığını da aktaran Kısacak, ilerleyen zamanlarda fayton sayısını artıracaklarını belirtti.

(BT-OE