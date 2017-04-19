Malatyalı Şehitler İçin Memleketlerinde Cenaze Töreni Düzenlendi

Malatyalı şehitler için memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi

-Şehit polisin kız kardeşi Tuğçe Yıldırım abisinin üniformasını giyerek Türk Bayrağına sarılı tabunun önünde fotoğrafı taşıdı



MALATYA - Tunceli'de şehit olan Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan'ın cenazeleri, memleketleri Malatya'ya getirildi. Malatya'da yapılan cenaze törenin ardından şehit polislerden Hasan Yıldırım'ın cenazesi defnedildi. Diğer şehit Candaş Kaplan'ın naaşı ise yarın sabah son yolculuğuna uğurlanacak.

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın cenazeleri, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından karayolu ile Malatya'ya getirildi. Şehit polis Hasan Yıldırım'ın naaşı, önce annesi Melike ve babası Fuat ile birlikte yaşadığı Bostanbası Mahallesindeki evine götürüldü. Burada yapılan duaların ardından helalleşme gerçekleştirildi. Yıldırım'ın cenazesi tekbir sesleri eşliğinde baba ocağından çıkarıldı. Şehit polis, düzenlenecek tören için Malatya Şehir mezarlığı'na götürüldü. Hasan Yıldırım'ın tabutu, burada ise kendisi gibi polis olan ve aynı kazada şehit olan meslektaşı Candaş Kaplan'ın yanına konuldu.

İki şehit için düzenlenen törene, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şefik Şengül, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel BAşkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda vatandaş ve şehitlerin yakınları katıldı. Cenaze töreninde şehit polis Hasan Yıldırım'ın babası Fuat Yıldırım ve annesi Melike Yıldırım ile şehit polis Candaş Kaplan'ın babası Mustafa Kaplan ve annesi Gülbahar Kaplan güçlükle ayakta durabildi.

Şehitlerden biri defnedildi

Şehir Mezarlığında İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bekar ve 4 yıllık polis olduğu öğrenilen Hasan Yıldırım Polis Şehitliğine defnedildi. Şehit polisin kız kardeşi Tuğçe Yıldırım abisinin üniformasını giyerek Türk Bayrağına sarılı tabunun önünde fotoğrafı taşıdı.

Diğer şehit Candaş Kaplan'ın cenazesi ise törenin ardından Şehir Mezarlığındaki morguna konuldu. Kardeşi Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenilen Candaş Kaplan'ın cenazesinin ise yarın sabah saat 11: 00'de Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesinde dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

(CÖ-SD-