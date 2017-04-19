Malatyalı Şehit Polis Yıldırım, Toprağa Verildi

TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan Malatyalı 2 polis memurundan Hasan Yıldırım'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Diğer şehit polis memuru Candaş Kaplan'ın cenazesi ise yarın Akçadağ İlçesi'nde defnedilecek.



Elazığ'da düzenlenen törenin ardından karayoluyla memleketleri Malatya'ya getirilen şehit polisler Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan için tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda vatandaş ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende, şehit polis Hasan Yıldırım'ın babası Fuat ve annesi Melike Yıldırım ile diğer şehit polis Candaş Kaplan'ın babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü.



Törenin ardından şehit polislerden Hasan Yıldırım'ın naaşı, Bostanbaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Şehir Mezarlığı'na götürüldü. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 4 yıllık polis memuru, bekar Hasan Yıldırım'ın cenazesi, Polis Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende şehit polis Yıldırım'ın kız kardeşi Tuğçe Yıldırım, ağabeyinin üniformasını giyip Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun önünde fotoğrafını taşıdı.



ŞEHİT KAPLAN'IN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Şehit polis Candaş Kaplan'ın cenazesi ise Şehir Mezarlığı'ndaki morga kondu. Kardeşi Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı belirtilen şehit Candaş Kaplan'ın cenazesinin, yarın Akçadağ İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.



- Malatya