Malatyalı İşletmecinin Patentini de Aldığı 'Balıklı Pizza' İlgi Görüyor

Malatya'da pizzanın içerisine alabalık koyan işletmeci, patentini aldığı yeni lezzeti ile ilgi görüyor.



Dede mesleği olan balıkçılığı devam ettiren işletmeci Ali Çiçek, pizzanın içerisine alabalık koyarak değişik bir tat ortaya çıkardı. Dedesi Ali Çiçek'ten kalan balık restoranını işleten Ali Eren Çiçek, çocukların da balık yemesi için pizzanın içerisine balık koyarak satmaya başladı. Bir süre sonra çocukların yanı sıra gençler tarafından da yoğun ilgi gören alabalıklı pizza Malatya'nın tanınan yemekleri arasına girmeye başladı. Müşterilerin restorana ailece geldiğini ve çocukların balık yemediğini fark edince pizzalı balık yaptığını aktaran Eren Çiçek, "Balığı pizza ile sevdirebileceğimizi düşündük. Balıklı pizza yaparak patentini aldık. Özellikle çocukların çok hoşuna gitti. Dünyada bir ilk. Sadece çocuklar da değil, büyüklerin de vazgeçilmez tadı oldu" dedi.



"Çocuklar zamanla alıştı, yetişkinler de sevdi"



'Balıklı pizza'ya çocukların daha fazla ilgi duyduğunu söyleyen Çiçek, yetişkinlerin de sevdiğini belirtti. Balıklı pizzanın patentini 2010 yıllında aldıklarını ve İtalya pizzalarına göre daha iddialı olduklarını düşünen işletme sahibi Çiçek, "Alabalık pizzayı hiç yemeyenler ilk duyduklarında biraz tuhaf karşılıyor. Bazı müşterilerimize tatmaları için ısrar ediyoruz. Müşteriler balıklı pizzayı tattıktan sonra 2 porsiyon istiyorlar" diye konuştu. - MALATYA