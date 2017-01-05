Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.



Fırat kalkanı harekatında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in şahadet haberini Malatya'nın Arapgir İlçesi Çarşı Mahallesi'nde oturan baba ocağına askeri yetkililer bildirdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç'in 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.



SOSYAL PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI



Şehit Komando Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in sosyal medya paylaşımı yürek dağladı. Şehit Bilgiç, dalgalanan Türk Bayrağı fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır." ifadelerine yer verdi.



Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç'in cenazesi yarın Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde bulunan Hacı Osman Ağa camiinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.



- Malatya