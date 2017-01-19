Malatya'ya Özgü 40 Endemik Bitki Bulunuyor'

Türkiye'de yetişen yaklaşık 3 bin endemik bitkiden 430'unun yayılış gösterdiği Malatya, sadece kente has 40 endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.



Malatya'daki endemik bitkiler üzerine çalışma yapan, ayrıca keşfettiği ve tescillenen yer sasalı türüne Ornithogalum Malatyanum Mutlu adını veren İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Birol Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bulunan bitki türlerini tespit etmek amacıyla 2002 yılından beri çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



İl sınırları içerisinde 2 bin 76 farklı türde bitki bulduklarını aktaran Mutlu, bunların arasında endemik bitkilerin de yer aldığını aktardı.



Türkiye'de yaklaşık 3 bin endemik bitki bulunduğunu aktaran Mutlu, "Bu türler içerisinde 430'u Malatya sınırları içerisinde bulunuyor. Bu 430 endemik türden 40'ı sadece Malatya içinde yayılış gösteriyor. Dünyanın başka hiç bir yerinde yayılışı olmayan türler bunlar. Bunlardan bazıları Alkanna Malatya Na Şenol-Yıldırım, Alkanna Viscudula Boiss, Campanula Peshmenii Güner, Iris Peshmeniana Güner-T. Halil, Muscari Atillae, Minuartia Aksoyi M. Koç-Hamzaoğlu, Sisymbrium Malatyanum Mutlu-Karakuş isimleriyle anılıyor." diye konuştu.



"Nesli tükenmeye yakın bir bitki"



Türlerden birine kendi keşfettiği Ornithogalum Malatyanum Mutlu ismini verdiğini aktaran Mutlu, "Ornithogalum Malatyanum Mutlu türü ildeki 11 ornithogalum türü içerisinde yapraklarında tüylerin bulunması, beyaz çiçekleri meyve ve çiçek saplarının kısa olmasıyla ayrılmaktadır. İlerleyen çalışmalarda ilin 3 farklı bölgesinde Ornithogalum Malatyanum Mutlu türünü tespit ettik. Doğada bu bitki türünün birey sayısı binden azdır. Dolayısıyla nesli tükenmeye yakın bir bitki." ifadelerini kullandı.



Ornithogalum Malatyanum Mutlu'nun Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışmayla korunma altına alındığını aktaran Mutlu, bitkinin yayılış gösterdiği alanın sınırlarının tespit edildiğini ve bölgelere, bitkinin korunmasıyla ilgili uyarı levhaları asıldığını söyledi.



Her geçen gün endemik türlere yenilerinin eklendiğini vurgulayan Mutlu, yörede henüz bulunmayan birçok türün var olabileceğine işaret etti.