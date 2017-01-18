Malatya'ya Devlet Yatırımları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bu yıl Malatya'daki yatırımlar için ilk aşamada ayrılan ödeneğin 306 milyon 617 bin lira olduğunu bildirdi.



Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Malatya'daki başta sağlık ve ulaşım olmak üzere diğer sektörlerde yapılacak yatırımlara verilen ödeneklerle ilgili bilgiler verdi.



İlk aşamada, 2017 yılı ödeneğinin 306 milyon 617 bin lira olduğunu ancak bu rakamın daha da artacağını belirten Çalık, Malatya ile diğer illerin ortak projelerine ayrılan ödeneklerle İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarılan kamu yatırımı ödeneklerinin bu rakama dahil olmadığını ifade etti.



Çalık, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilk etapta Yoncalı Barajı Projesi için 30 milyon lira, Boztepe Recai Kutan Barajı ve sulama projesi için 25 milyon lira ödenek ayrıldığını belirterek, il genelinde yapımı devam eden proje aşamasındaki gölet projelerine ayrılan ödeneklerin de daha sonra netleşeceğini kaydetti.



Malatya'daki tarım projeleri için 55 milyon lira ödenek ayrıldığını aktaran Çalık, ulaştırma projeleri kapsamında Malatya çevre yolu için ayrılan ilk ödeneğin de 19 milyon 275 bin lira olduğunu belirtti.



Darende-Gölbaşı yol ayrımına kadar devam eden duble yol çalışmaları için 10 milyon 280 bin lira, Hekimhan-Malatya duble yol çalışmaları için de şu an 2 milyon lira ödenek ayrıldığını aktaran Çalık, Malatya-Elazığ arasındaki bölünmüş yol çalışmasına 1 milyon 285 bin lira, Malatya-Adıyaman Gölbaşı arasındaki bölünmüş yol çalışmasına 8 milyon 995 bin lira, Malatya-Gölbaşı yol ayrımı, Darende 6. bölgesinin hudut yoluna 10 milyon 280 bin lira, Elazığ-Keban, Malatya-Arapgir ve Sivas-Divriği ayrımı bölünmüş yola 6 milyon 425 bin lira, Kangal-Alacahan-Hekimhan-Malatya bölünmüş yolu için 21 milyon 275 bin lira, Malatya-Hekimhan bölünmüş yolu için 2 milyon lira, Nemrut Dağı turistik yollara 2 milyon 125 bin lira ödenek ayrıldığını kaydetti.



Malatya'daki turizm projeleri için 15 milyon 700 bin lira ödenek ayrıldığını vurgulayan Çalık, İspendere Şifalı İçmecesi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için 10 milyon 700 bin lira, Yamadağı Mekanik Hat Yapımı işi içinde 5 milyon lira ödenek çıktığını kaydetti.



Çalık, İnönü Üniversitesi'ne Onkoloji Hastanesi bütçesi hariç alt yapı ve bilimsel projeler için verilen ödeneğin ise toplamda şu an için yaklaşık 40 milyon lira olduğunu aktardı.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde yapılacak Onkoloji Hastanesi inşaatı için 12 milyon lira ayrıldığını aktaran Çalık, Malatya'nın uzun bir süreden beri gündeminde olan Battalgazi Devlet Hastanesinin de 2017 yılı yatırım programına alınarak ilk aşamada 8 milyon lira, 300 yataklı ve 52 bin 307 metrekare büyüklüğündeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde 25 milyon lira ödenek ayrıldığını kaydetti.



İller Bankası tarafından Malatya Doğu Kollektör Projesine 11 milyon 836 bin lira ödenek ayrıldığını belirten Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve acil müdahale alım aracı (28 adet) için 24 milyon 485 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne yeni bina yapımı için ise 3 milyon 150 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.



Çalık, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yapılacak ve 2019 yılında hizmete girmesi planlanan cezaevlerine 2017 yılı için 40'ar milyon lira ödenek ayrıldığını kaydetti.