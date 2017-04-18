Malatya'ya 2 şehidin ateşi düştü



Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba ocaklarına acı haber verildi.



Şehit polislerden 24 yaşındaki Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba evlerine ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından her iki şehidin ailelerine acı haber verildi. Şehit polis Candaş Kaplan'ın, Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Ancarlı Sokak Uludağ Yapı Kooperatiflerinde oturan babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan'a acı haber verildi.



BABASI CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ



Şehit Candaş Kaplan'ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan'ın Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Haberin ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Acı haberin ardından Ailenin Tunceli'ye hareket ettiği öğrenildi.



KARDEŞİ ASKER



Şehit polis Kaplan'ın bir kardeşi bulunduğu öğrenilirken, kardeşi Çağdaş'ın ise asker olduğu bildirildi. Çağdaş Kaplan'ın Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenildi.



Şehit polis Hasan Yıldırım'ın annesi Melika ve babası Fuat'a da acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Gaziantep'te Olay Yeri İnceleme görevlisi olarak görev yapan Hasan Yıldırım'ın, kısa süre önce Özel Harekat Polisi olduğu ve geçici görev ile Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi.



25 yaşındaki Yıldırım'ın 4 yıllık polis olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.



Şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Malatya şehir mezarlığında düzenlenecek törenin ardından şehitliğe defnedilecekleri öğrenildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) -



(Tür: Yurt)