Malatya Veli Ağbaba Ohal AKP'nin Kendi Muhalifleri Susturmasına Yarıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye özellikle son bir yıldan beri terörün kol gezdiği, canlı bombaların patladığı bir ülke haline geldi. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin bir ilinde canlı bomba patlamasın. Tam bir katliamlar ülkesi haline geldi Türkiye. dedi.CHP Malatya il binasında basın toplantısı düzenleyen CHP'li Ağbaba, son bir yıldan beri, fiili olarak yürütülen bir başkanlık döneminde Türkiye'nin bir çok ili artık Bağdat'tan, Kabil'den, herhangi bir Ortadoğu ülkesinden farkı kalmadığını söyleyen Ağbaba, "Ortadoğu ülkesi demek, kanın gözyaşının olduğu, mezhep savaşının olduğu, etnik savaşların olduğu ülke demek. Türkiye'nin her yanında terör can almaya devam ediyor." Şeklinde konuştu.CHP'li Ağbaba, Son bir ayda yaşanan olaylar son bir yılın da özetinin olduğunun altını çizerek cümlelerine şöyle devam etti "Türkiye'nin en büyük statlarından biri İnönü Stadı önünde canlı bombalar 50'ye yakın polis sivil birçok insanı katletti. Hemen ardından Kayseri'de bir canlı bomba, silahsız askerlerimizi katletti. Ardından bizim ülkemizde, bizim korumamızda olan Rus Büyükelçisi bir polis tarafından vurularak öldürüldü. Hemen ardından da, ülkemizde misafir olarak bulunanların da olduğu bir eğlence merkezinde, yeni yıla giren insanları eli kanlı bir katil silahla tarayarak öldürdü. Maalesef bunların arkasındaki güçler bulunamadı ve devlet bunlara çok ciddi bir şekilde tedbir alamadı. Hükümet bunun sorumluluğunu almalı. Dünya'nın herhangi bir ülkesinde böyle bir olay olursa istifa olur. Diyorlar ki Avrupa ülkesinde olur. Avrupa ülkelerinde her ay ortalama iki patlama olmuyor. Dışarıdaki Avrupa ülkeleri bunun tedbirini alabiliyor, ama bizde alınabilmiş değil. MİT 13-14 yaşındaki çocukların Facebook paylaşımlarını takip ediyor. Twitter paylaşımlarını takip ederek insanları gözaltına alıyor. Mutlaka istihbaratın devreye girerek bunları engellemesi gerekiyor."



'Yönetilemeyen bir ülke konumundayız. Bakanların ismini bilen kimse yok. Türkiye'de herhangi bir terör olayından sonra sorumluluk alan kimse yok. Ama bazı Ak-troller hala muhalefeti suçlamakla, hala insanları hedef göstermekle meşguller.ö



'Türkiye'de ilginç olaylar da oluyor. Erdoğan'a çay vermem diyen bir kantinci tutuklanıyor. Saray'a gitmem diyen Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden bir muhtara soruşturma açılması isteniyor. Yıllarca FETÖ ile ilgili kitap yazan 'Dokunan Yanarö diyen Ahmet Şık cezaevine atılıyor. Suriye politikası yanlış diyen gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklanıyor ki bugün bir gazetede hükümet sözcüsünün açıklamaları var. Diyor ki 'Suriye politikası baştan aşağı yanlışö. Günaydın. Senin yanlış politikaların sayesinde şehitler geliyor, Türkiye'nin bir çok yerine IŞİD denen barbar örgüt insanlarımızı katlediyor. Bunlar senin yanlış politikaların yüzünden. Bunları söylemeyecek miyiz AKP'nin Suriye politikaları neticesinde bugün Türkiye bir ateş çemberinde, bir bataklıktadır.



'Biz dedik ki Suriye'deki ateşe benzinle gitme, karışma içişlerine dedik. Ama ateşe benzin döktüler. O ateş Türkiye'ye de sıçradı. Bugün Gaziantep'inde, Adıyaman'ında, İstanbul'unda, Konya'sında binlerce IŞİD'in hücre evleri var. Bunların burada yerleşmesinin sebebi de bu yanlış politikalardır.



'Buradan çağrı yapıyorum. Sen şimdi Suriye'de IŞİD'e karşı operasyon yapıyorsun. Ama bunu yaparken kol kola girdiğin insanları karşına alırken kendi ülkeni düşün, kendi ülkendeki IŞİD militanlarına operasyon yap. Onların yerlerini sen biliyorsun. Önce onları burada kurut. Sınır güvenliğini en üst düzeye çıkart ki burada insanlar katledilmesin.



'Bütün bu olaylar olurken laikliği savunan gençler tutuklanıyor. Ne demiş laiklik bu ülkenin çimentosudur demiş. Yalan mı demiş Laiklik AKP'nin de güvencesidir. Laiklik bizi Suriye'ye benzetmeyen, Irak olmamamızı sağlayan, Mısır, Libya, Yemen, Suudi Arabistan olmamamızı sağlayan özelliktir. Laiklik birilerinin şeytanlaştırarak gösterdiği gibi değil, laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Herkesin istediğine inanması, herkesin özgürce ibadetini yapmasıdır. Bugün her şeye rağmen birazcık barışımız varsa bu laiklik sayesindedir.?Birçok çocuk tutuklanıyor. 15 yaşında çocuk sadece Erdoğan'la ilgili, hükümetle ilgili bir şey yazdığı için, beğen butonuna bastığı için tutuklanıyor. Ama 31 Aralık gecesi 39 kişinin katledildiği olayı övenler, 'oh olsun diyenlere bir şey yapılmıyor. İyi ki IŞİD var diyenlere bir şey yapılmıyor. Ama laikliği savunan gençler tutuklanıyor.



'Maalesef bizim ülkemizde son bir ayda yaşanan, dünyanın herhangi bir ülkesinde 10 yılda yaşanmıyor. Beğenmedikleri Cumhuriyet döneminde böyle şeyler yaşamadık. Ne diyor AKP, yolları ben yaptım, köprüleri ben yaptım. Bunun sorumluluğunu üstleniyorsan bunun da sorumluluğunu alacaksın.



'Türkiye'nin her tarafında kan akıyor, göz yaşı var, ekonomi kötüye gidiyor, OHAL'i tekrar uzattılar. OHAL döneminde sanki terör azalmış gibi, işsizlik azalmış gibi, ekonomi iyiye gitmiş gibi OHAL'i uzattılar. OHAL AKP'nin kendi muhalifleri susturmasına yarıyor. Kendine muhalif gazetecileri, kendine muhalif yayın organlarını susturuyor. Ne yapıyor, Evrensel Kültür ve Sanat Dergisi'ni kapatıyor, Yol Tv'yi kapatıyor. Yandaş medyası, Atatürk'e, Cumhuriyete küfür eden televizyonlar bangır bangır yayın yaparken, muhalif televizyonlar, gazeteler kapatılıyor. Her tarafta baskı var. OHAL AKP'nin kendi muhaliflerini susturma operasyonuna dönmüş durumda. Amaç OHAL'de terörü azaltmak değil, düzeni sağlamak değil, amaç muhalifleri susturmak.