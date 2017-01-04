Malatya Valisi Toprak'tan Ziyaret ve İncelemeler

Malatya Valisi Mustafa Toprak, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Toprak, Battalgazi ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince aylık olarak çıkarılan Özyurt dergisinin bu ayki özel sayısında 15 Temmuz darbe girişiminin işlendiği "15 Temmuz En uzun Gece" özel sayısının tanıtım ve dağıtımını yapmak üzere okulu ziyaret etti.



Toprak, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.



Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Toprak, şunları kaydetti:



"Hepinizle geleceğe daha iyi gideceğiz. Annelerimizin, babalarımızın, okulumuzun, çevremizin, öğretmenlerimizin, devletimizin bize kazandırdıklarını iyi bir şekilde değerlendirebilirsek geleceğimiz de güzel olacak. Sizlerden beklediğimiz sadece çok çalışmanız ve çok okumanız. 15 Temmuz'da ülkemizi iç savaşa sürüklemeye götürecek kadar büyük ihanetleri yaşadık ama hep birlikte toplumumuzun tüm katmanlarının gücünü, sevgisini, kardeşliğini, ortak dayanışmasını oluşturarak o ihanet çemberini aştık. Dolayısıyla bu yaşananların geçmişten geleceğe taşınması ve unutulmaması için bugüne özel Atatürk Ortaokulu'nda bu onuncu özel sayısında '15 Temmuz En uzun Gece' adı altında bu dergide bir takım bilgilerle kuvvetlendirildi. Bu özel sayısının çıkmasında da katkıda bulunan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum."



Mahalle sakinleri ve yetkililerle istişarelerde bulundu



Vali Toprak daha sonra Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve yetkililerle istişarelerde bulundu.



Mahallede bulunan ve 1960 yılında inşa edilerek hizmet vermeye başlayan Ziya Gökalp Ortaokulunu ziyaret ederek okulun kapasitesi ve eğitim durumu hakkında Yeşilyurt Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Selami Gün'den bilgiler aldı.



Vali Toprak, Kanun Hükmünde Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen ve şu an boş bulunan gençlik merkezi binasının atıl durumda kalmaması ve mahalle halkına en iyi şekilde hizmet verecek bir bina olarak değerlendirilmesi amacıyla binada da incelemelerde bulundu.



Milletin malının millete döndüğünü, amacı dışında kullanılan bu binaların bundan sonra vatandaşın hayrına ve hizmetine kullanılacağını, en kısa sürede de faaliyete geçeceğini kaydeden Vali Toprak, binanın ne şekilde değerlendirileceği konusunda ilgililerle istişarede bulunduklarını ve yerinde incelemeler yaptıklarını ifade etti.



- MHP'li kadınlardan Vali Toprak'a ziyaret



MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Coşkun, ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin içerisinden geçtiği zor dönemde her zamankinden fazla birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini, kendilerinin de geçmişte olduğu gibi bu günde devletin yanında olduklarını ifade etti.



Vali Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.