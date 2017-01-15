Malatya Valisi Toprak, Kerpiç Evleri İnceledi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, yapımı tamamlanan kerpiç evlerde incelemede bulundu.



Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yanındaki alanda, Malatya Büyükşehir Belediyesine devredildikten sonra restorasyon ve güçlendirme çalışmaları yapılan kerpiç evlerin çevre düzenlemesi de tamamlandı.



Malatya Valisi Toprak, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile kerpiç evlerde incelemelerde bulundu.



Kerpiç evlerin bir bölümünün Kalkınma Ajansı aracılığıyla yapıldığını ve Malatya Büyükşehir Belediyesine devredildiğini hatırlatan Toprak, 5 kerpiç evin ilin kültürel mimarisini gösteren güzellikleri yansıttığını belirtti.



Toprak, evlerin kentin kültürü ve kimliği adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Umuyorum ki burası, bir taraftan Kültür ve Kongre merkezimiz, bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin Sanat Sokağı ve bütünleyen sanat adası, Dede Korkut Parkı, hemen yanı başında planlanan kütüphane, müze gibi çalışmalar, bunu bütünleyen Abdullah Gül Parkı'yla ilin kültürel kimliğine, turizm değerlerine, yaşayan kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına da önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ise "Buradaki her bir konak, ilin konak tiplemelerini yaşatıyor. Kerpiç evlerin mimari açıdan birçok özelliği var. Şu an korunması gereken çok önemli yapılar. Burada çok önemli bir eser olarak kazandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.