Malatya Valisi Toprak'a Ziyaret
Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Ayhan Atalay ve öğrenciler, Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Ayhan Atalay ve öğrenciler, Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile burs verdikleri yetim öğrencilerin Vali Toprak'ı ziyaret etmek istediklerini belirterek, kabullerinden dolayı Vali Toprak'a teşekkür etti.
Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Atalay da şu anda İnönü Üniversitesinde 40 ülkeden bin 300'ün üzerinde eğitim gören misafir öğrencinin bulunduğunu kaydetti.
Vali Toprak, ziyaretleri ve çalışmaları için dernek yetkililerine ve çocuklara teşekkür ederek, "Dünya bir takım sıkıntılar içinde boğuşuyor, ülkelerin birbirleri ile ya da oluşumların ülkelere karşı savaş, kargaşa, çatışma ortamı oluşturma gayretleri var. Bu çatışma ve savaşlar içinde özellikle çocuklar çok sıkıntı çekiyor, insanlar felaketlerle karşılaşıyor, ölüyor geriye yetim çocuklar kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize bir kez daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz ki sosyal devlet anlayışı yetim çocuklarımız da dahil olmak üzere ihtiyacı olan ve bize sığınan her bir milletin yardımına koştuğumuz gibi insanlarımızın da her türlü ihtiyaçlarına yönelik katkıyı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Vali Toprak, yetim çocuklar ve misafir öğrencilerle bir süre sohbet edip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli hediyeler verdi.