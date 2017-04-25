Malatya Valisi Toprak'a Ziyaret

Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı İsmet Elgül, Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elgül, Malatya Şube Başkanı Necdet Narin ve yönetim kurulu üyeleriyle Vali Toprak'ı ziyaret ederek, İstanbul merkezli vakfın Malatya'da yaptırmayı planladığı kız öğrenci yurdu için destek istedi.



Vali Toprak da kentte kız öğrencilerin yurt konusunda mağdur olmaması için çaba göstereceğini belirterek, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Malatya Eğitim Vakfı'nı tebrik etti.



Her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktaran Vali Toprak, Malatya'ya yapılacak kız öğrenci yurdunun şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.