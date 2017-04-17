Malatya Valisi Toprak'a Ziyaret

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen'i makamında kabul etti.



Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sözen beraberindekilerle Vali Toprak'ı ziyaret etti.



Vali Toprak, eski adıyla köy korucuları olan güvenlik korucularının her zaman için devletin yanında ve hainlerin karşısında olduğunu kaydetti.



Toprak, "Hükümet koruculara verdiği değerin ve önemin göstergesi olarak özlük hakları ve sosyal hakları gibi alanlarda büyük iyileştirmeler yaptı. İlimizde göreve başlayan güvenlik korucularımızla her fırsatta beraber oluyoruz ve iyi eğitim almaları amacıyla eğitimleri esnasında sık sık kendilerini denetliyoruz." dedi.



Ziyaretleri için Başkan Sözen ve beraberindekilere teşekkür eden Toprak, şehit korucuları rahmetle anarak, tüm güvenlik korucularına başarı diledi.



Kendilerini kabullerinden dolayı Toprak'a teşekkür eden Sözen de, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, bu zor günlerde, vatan hainleriyle, bu vatana kastedenlerle, ülkenin ekmeğini yediği halde ihanet edenlerle mücadele ettiklerini söyledi.