Malatya Valisi Toprak'a Ziyaret

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, göreve başlaması dolayısıyla Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü emrinde Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16 Ocak 2017 tarihli görevlendirmesi ile Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili olarak atanan Macit, Vali Toprak'ı ziyarette bulundu.



Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Macit'e görevinde başarılar diledi.



Macit'in görevini en iyi şekilde yapacağına olan inancını dile getiren Toprak, Macit'ten genç çiftçi, kadın çiftçi, alternatif ürün yetiştiriciliği projeleri ve çiftçi eğitimleri konularına ayrı bir önem ve ağırlık vermesini istedi.



Macit ise, kabullerinden dolayı Vali Toprak'a teşekkür ederek, Toprak'ın himayelerinde, emir ve direktifleri doğrultusunda görevini en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gayret ve çabayı göstereceğini kaydetti.