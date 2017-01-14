Malatya Valisi Toprak'a Ziyaret

Ziraat Katılım Bankası Malatya Şube Müdürü Fatih Kılıç, Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Vali Toprak, ziyarette yaptığı konuşmada, son yıllarda bankacılık altyapısının olumlu ekonomik değişimlere bağlı olarak geliştiğini ve vatandaşların buna bağlı olarak daha fazla bankacılık faaliyeti geliştirdiğini kaydetti.



Özellikle katılım bankacılığına vatandaşların yöneliminin arttığını ve bu konuda yeni bankaların piyasaya girdiğini gözlemlediğini dile getiren Toprak, şunları kaydetti:



"Bankanızın da katılım bankacılığına başlaması ve Malatya'da şube açması önemli olmuştur. Malatya'da da son yıllarda ekonomik ve ticaret yoğunluğu artmıştır. Katılım şubeniz aracılığı ile sizlerin de Malatyalı vatandaşlarımıza gerek katılım bankacılığı gerekse diğer bankacılık hizmetleri ile esnafımıza, sanatkarımıza ve çiftçimize yeni ufuklar açacağınıza inanıyorum."



Kılıç da kendilerini kabulleri dolayısıyla Vali Toprak'a teşekkür ederek, banka ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.