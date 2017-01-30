Malatya Tso'dan Sosyal Sosyal Sorumluluk Projesi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), toplumdaki dezavantajlı kesimi iş gücü piyasasına katmak amacıyla AB destekli proje başlattı.



Malatya TSO tarafından hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) destekli, "Malatya'da Dezavantajlı Uç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek İş Gücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Edilme Oranlarını Arttırma Projesi" hibe programının açılış toplantısı yapıldı.



Oda Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, toplantıda yaptığı konuşmada, hibe programının sosyal sorumluluk kapsamında dezavantajlı çocukların istihdama katılımını sağlama amacını güttüğünü belirterek, proje tutarının 267 bin avro olduğunu söyledi.



Projenin yüzde 95 oranında AB tarafından finansa edildiğini aktaran Erkoç, "Yüzde 5'lik kısmını ise Malatya TSO finanse ediyor. Özellikle 3 grup belirlendi, Roman çocuklar, eski hükümlü kadınlar ile mahkum kadınlar ve göç nedeniyle ilimize gelen ailelerin çocuklarını istihdama kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi



Yurt genelinde hazırlanan bin 245 projeden ticaret ve sanayi odalarına ait 3 projenin onaylandığını, bunlardan birinin de kendi projeleri olduğunu dile getiren Erkoç, "120 erkek ve 80 kadın olmak üzere 200 kişiye mesleki eğitim vermeyi hedefliyoruz. Eğitimlerden sonra belirli bir sayının da iş gücü piyasasına kazandırılması söz konusu. Oda olarak sosyal sorumluluk kapsamında bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Projeyi hazırlayan Malatya TSO Genel Sekreteri Abdullah Duran ise Doğu ve Güneydoğu'dan göç eden aileler ile Roman ailelerin çocuklarının iş bulmada zorluk çektiğini belirterek, "İş kurmada, iş bulmada ve referans istendiğinde bu kesim çok mağdur oluyordu." dedi.



Duran, toplantıya katılanlara projenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.



Toplantıya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman ve kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.