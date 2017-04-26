Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13,73 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 13,73 13,73 1 Nolu Naturel kuru kayısı kg 14,50 14,50 Kuru kayısı kg 10,92 10,92 Jumbo kayısı kg 13,39 13,39 Endüstriyel kuru kayısı kg 8,25 8,25 Kayısı çekirdeği iç tatlı kg 10,27 16,00 Dut kurusu kg 18,80 18,80