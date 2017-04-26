Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13,73 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı kg13,7313,73
1 Nolu Naturel kuru kayısı kg14,5014,50
Kuru kayısı kg10,9210,92
Jumbo kayısı kg13,3913,39
Endüstriyel kuru kayısı kg8,258,25
Kayısı çekirdeği iç tatlı kg10,2716,00
Dut kurusu kg18,8018,80

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