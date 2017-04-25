Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13,75 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı kg13,7513,75
Naturel kuru kayısı kg11,5011,50
Kuru kayısı kg7,637,63
Jumbo kayısı kg11,5311,53
Endüstriyel kuru kayısı kg6,428,56
Kayısı çekirdeği iç tatlı kg10,5010,50
Kuru üzüm siyah kg12,7512,75

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