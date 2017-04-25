Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13,75 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 13,75 13,75 Naturel kuru kayısı kg 11,50 11,50 Kuru kayısı kg 7,63 7,63 Jumbo kayısı kg 11,53 11,53 Endüstriyel kuru kayısı kg 6,42 8,56 Kayısı çekirdeği iç tatlı kg 10,50 10,50 Kuru üzüm siyah kg 12,75 12,75