Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,50 ila 14,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 11,50 14,50 Naturel kuru kayısı kg 17,00 20,00 Kuru kayısı kg 8,00 9,53 Jumbo kayısı kg 12,00 14,00 Endüstriyel kuru kayısı kg 6,70 7,25 Kayısı çekirdeği iç tatlı kg 10,50 10,50 Dut kurusu kg 28,00 28,00 Kuru üzüm organik kg 7,00 7,00