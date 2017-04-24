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Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,50 ila 14,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,50 ila 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı kg11,5014,50
Naturel kuru kayısı kg17,0020,00
Kuru kayısı kg8,009,53
Jumbo kayısı kg12,0014,00
Endüstriyel kuru kayısı kg6,707,25
Kayısı çekirdeği iç tatlı kg10,5010,50
Dut kurusu kg28,0028,00
Kuru üzüm organik kg7,007,00

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