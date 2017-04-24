Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,50 ila 14,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,50 ila 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|kg
|11,50
|14,50
|Naturel kuru kayısı
|kg
|17,00
|20,00
|Kuru kayısı
|kg
|8,00
|9,53
|Jumbo kayısı
|kg
|12,00
|14,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|kg
|6,70
|7,25
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|kg
|10,50
|10,50
|Dut kurusu
|kg
|28,00
|28,00
|Kuru üzüm organik
|kg
|7,00
|7,00
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