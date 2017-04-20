Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7 ila 9,59 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7 ila 9,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Endüstriyel kuru kayısı
|kg
|5,00
|7,00
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|kg
|12,64
|12,64
|Kuru kayısı
|kg
|7,00
|9,59
|Naturel kuru kayısı (4 nolu)
|kg
|13,02
|13,02
|Erik kurusu
|kg
|10,50
|10,50
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