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Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7 ila 9,59 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7 ila 9,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Endüstriyel kuru kayısı kg 5,00 7,00
Şekerpare kayısı (2 nolu) kg 12,64 12,64
Kuru kayısı kg 7,00 9,59
Naturel kuru kayısı (4 nolu) kg 13,02 13,02
Erik kurusu kg 10,50 10,50

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