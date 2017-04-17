Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 10,40 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 10,40 10,40 Naturel kuru kayısı kg 17,00 17,00 Kuru kayısı kg 15,04 15,04 Jumbo kayısı kg 16,00 16,00 Endüstriyel kuru kayısı kg 6,88 6,88 Kayısı çekirdeği iç tatlı kg 9,30 9,40 Dut kurusu kg 14,38 14,38