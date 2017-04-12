Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Malatya Ticaret Borsası
Ara
BİST 90.952 %0,05
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,31 %0,89
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısıkg11,2215,08
Organik kuru kayısıkg11,0011,00
Jumbo kayısıkg14,8014,80

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Malatya, Ticaret, Borsa, Jumbo, Tl