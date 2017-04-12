Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 11,22 15,08 Organik kuru kayısı kg 11,00 11,00 Jumbo kayısı kg 14,80 14,80