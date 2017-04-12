Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|kg
|11,22
|15,08
|Organik kuru kayısı
|kg
|11,00
|11,00
|Jumbo kayısı
|kg
|14,80
|14,80
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