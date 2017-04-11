Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|kg
|12,00
|12,00
|Naturel kuru kayısı
|kg
|9,50
|9,50
|Kuru kayısı
|kg
|10,79
|10,79
|Jumbo kayısı
|kg
|11,68
|11,68
|Dut kurusu
|kg
|9,00
|9,00
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