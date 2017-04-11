Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 12,00 12,00 Naturel kuru kayısı kg 9,50 9,50 Kuru kayısı kg 10,79 10,79 Jumbo kayısı kg 11,68 11,68 Dut kurusu kg 9,00 9,00