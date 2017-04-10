Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Malatya Ticaret Borsası
Ara
BİST 91.282 %3,15
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 ila 17,85 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıkg12,6012,60İslimli kabuk kurusu kg15,0015,00Organik gün...

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 ila 17,85 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısıkg12,6012,60
İslimli kabuk kurusu kg15,0015,00
Organik gün kurusu kayısıkg16,5017,85
Naturel kuru kayısıkg17,0017,00
Jumbo naturel kuru kayısı kg20,0020,00

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Malatya, Ticaret, Borsa, Jumbo, Tl