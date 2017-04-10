Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 ila 17,85 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıkg12,6012,60İslimli kabuk kurusu kg15,0015,00Organik gün...
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 ila 17,85 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|kg
|12,60
|12,60
|İslimli kabuk kurusu
|kg
|15,00
|15,00
|Organik gün kurusu kayısı
|kg
|16,50
|17,85
|Naturel kuru kayısı
|kg
|17,00
|17,00
|Jumbo naturel kuru kayısı
|kg
|20,00
|20,00
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