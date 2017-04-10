Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 ila 17,85 liradan işlem gördü



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı kg 12,60 12,60 İslimli kabuk kurusu kg 15,00 15,00 Organik gün kurusu kayısı kg 16,50 17,85 Naturel kuru kayısı kg 17,00 17,00 Jumbo naturel kuru kayısı kg 20,00 20,00