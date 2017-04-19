Malatya Şehitler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Malatya Şehitler son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Malatya Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Malatya, Şehit
1