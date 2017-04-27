Malatya Polisi Kuş Uçurtmuyor

Malatya'da, 16-25 Nisan tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan araç sahiplerine toplam 23 bin 283 TL ceza kesildi.



Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde 16-25 Nisan tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan denetimlerde; 767 motosiklet kontrol edilmiş 26 sürücü ve araç sahibine toplam 34 adet ceza maddesi karşılığı 16 bin 798 TL, gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen (Abartı Egzoz) 35 araç hakkında ise 6 bin 485 TL cezai işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı



Açıklamada ayrıca, 17 Nisan'da İnönü Caddesi üzerinde yapılan trafik denetimleri sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasında şahsın "Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığının tespit edildiği kaydedilerek, "Şahıs hakkında gerekli işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edilmiştir" denildi. - MALATYA