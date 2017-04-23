Malatya Park'ta 23 Nisan Coşkusu

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandıMalatya Park AVM’de yapılan kutlama etkinliklerinde ilkokul öğrencileri, 23 Nisan için hazırladıkları gösterilerini AVM ziyaretçilerine sergiledi.

Malatya Park'ta 23 Nisan Coşkusu

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Malatya Park AVM'de yapılan kutlama etkinliklerinde ilkokul öğrencileri, 23 Nisan için hazırladıkları gösterilerini AVM ziyaretçilerine sergiledi.

Halk oyunları, tiyatro ve şiir dinletisi gibi birbirinden renkli gösterilerin yapıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - MALATYA

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