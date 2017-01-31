Malatya Otomobil Otobüs Durağına Daldı 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı



Malatya'da buzlanan yolda otobüs durağına dalan otomobil 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, kaza Kapalı Çarşı karşısında bulunan merkez otobüs durağında meydana geldi. Sürücüsünün buzlu yolda kontrolünü kaybettiği 44 BV 111 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Aracın çarpması sonucu durakta bekleyen Faik Altuntaş ve Ahmet Karaoğlu (83) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 83 yaşındaki Ahmet Karaoğlu yaşamını yitirdi.



Bu arada otobüs durağında yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda durağa girmesi ve sonrası yer alıyor. Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.