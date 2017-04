Malatya'nın Yeni Stadında Çalışmalar Tamamlandı

Malatya'ya yapılan yeni stadyumda çalışmalarda sona gelinirken, yüklenici firmanın TOKİ'ye geçici devri referandum dan sonra yapacağı belirtildi.



TOKİ'nin Türkiye'de statları değiştirme ve dönüştürme hamlesi çerçevesinde yapılan Malatya'nın yeni stadyumu, açılacağı günü bekliyor.



Güney kale arkası tribünü çatı kaplama işini dün itibariyle tamamlayan ve o bölümü komple turuncu yapan müteahhit firma, iç bölümlerde soyunma odaları, duş perdeleri ve her türlü elektronik aksamlarda çalışmalarını tamamladı.



Işıklandırma için tasarruflu led ampuller kullanılırken, ses sistemleri ve dev skorboard ekranları da aktif hale getirildi. Çim zemin için her türlü kumlama, havalandırma, sulama ve gübreleme için araç parkı oluşturulurken, doğal zemin ile tribünün birleştiği alan da sentetik çim ile kaplanacak. İç bölümlerde ise tabelalar asılıp, sulama, ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol aşamasında. Stadın tüm alt yapısını oluşturan, makine sistemleri aktif duruma geçirilirken, soyunma odaları ve kapalı alanların her türlü lavabo, duş, ıslak zeminleri temizlenip kullanılır hale getirildi. Stat dışındaki otoparkların toprak bölümlerine 10 gün içinde yeşeren özel çimler ekilirken, yetişkin süs bitkileri ve otopark çizgileri de tamamen bitirildi. Tüm bu yoğun çalışmalara karşın yeni statta maç oynanmasının bu sezon zor göründüğü belirtildi. Yolların yapılması konusunda ağır işleyen süreç, stat bitse bile bağlantı olmadığı için ulaşımı imkansız hale getiriyor.



Bu arada yüklenici firmanın TOKİ'ye geçici devri referandum dan sonra yapacağı belirtildi. - MALATYA