Malatya'da FETÖ Soruşturmasında 17 Tutuklu

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 19 öğretmenden 17'si tutuklandı.



10 Ocak'ta Malatya merkezli, İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Adana, Antalya, Elazığ, Hatay, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de, FETÖ/PDY'ye yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan ve emniyet mensuplarınca dün adliyeye sevk edilen 19 öğretmenden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini temsil eden TBMM'yi ve diğer kurumlarımızı, demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde; Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne irtibatlı iltisaklı okullarda öğretmenlik yapmış ve daha önce gözaltına alınan 19 kişiden 17'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol şart ile serbest bırakılmıştır" denildi.



Açıklamada bir başka ilde FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonla ilgili olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de 1 kadın öğretmenin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.



Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada ayrıca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise Malatya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanarak daha önce gözaltına alınan 4 kişiden 3'ünün tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. - MALATYA