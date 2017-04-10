Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce mesleklerinden ihraç edilen Milli Eğitim, Türkiye İş Kurumu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya Belediyesi ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Malatya merkezli, Adıyaman, Şanlıurfa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.