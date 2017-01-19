Malatya Merkezli 11 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan okul ve dershanelerde görevli 17 kişi tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 19 zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 17'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 10 Ocak'ta Malatya merkezli Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de örgüte bağlı, daha önce kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara yönelik operasyon düzenlenmiş, 30 öğretmen gözaltına alınmış, 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.