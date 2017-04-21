Malatya Kışanak ve Tuncel Hakim Önünde

Malatya Kışanak ve Tuncel hakim önünde.

Malatya Kışanak ve Tuncel Hakim Önünde

Malatya Kışanak ve Tuncel hakim önünde

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Malatya, Hakim