Malatya Kar Maskeli Saldırganlar Kafeyi Böyle Bastı

Kar maskeli saldırganlar kafeyi böyle bastı



MALATYA'da geçtiğimiz günlerde kafe basarak 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırganların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



21 Aralık çarşamba gecesi Abdullah Gül Parkında bulunan bir kafeteryayı basan kar maskeli 2 şahıs ellerindeki otomatik silahlarla içeriyi tarayıp kaçmışlardı. Kafede arkadaşları ile oturan Ümit Kahraman Tutal ve 2 kişi yaralanmış ve başından yaralanan Ümit Kahraman Tutal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Olayda kullandıkları silahları toprağa gömen şahısların saldırıyı daha önceki bir husumetten dolayı yaptıkları iddia edildi.



BAĞ EVİNDE SAKLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ



Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafeterya başta olmak üzere çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 30 kişinin ifadesini alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın işlendiği günün sabahında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 gün boyunca soruşturma kapsamında çalışan ekipler dün baskını gerçekleştiren 4 şüphelinin de Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir bağ evinde saklandığını tespit edince operasyon için düğmeye basıldı.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili toplam 10 kişi gözaltına alınırken 4 kişi polis sorgularının ardından serbest kaldı. Sorguları tamamlanan T.O., M.R., Y.K., H.B.Ö., M.R., ve B.A. geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi.



Öte yandan olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerinde T.O. ve M.R. isimli şüphelinin kar maskesi ile kafeteryaya girdikleri ve bir süre sonra kaçtıkları görülüyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, (DHA)



(Tür: Yurt)