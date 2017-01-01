Malatya İtfaiyesine Malzeme Takviyesi

Malatya'nın yanı sıra komşu illere de hizmet veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibine yeni malzemeler alındı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etrafı gölet ve barajlarla çevrili olan Malatya'da meydana gelebilecek boğulmaların yanı sıra kaza, yangın ve göçük durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde kurtarma yapabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına, yeni kurtarma botu ve malzemeleri alındı.



Yeni gereçler sayesinde ekipleri boğulma, yangın, kaza ve göçük gibi olaylara karşı müdahale kabiliyetinin artırıldığı, yardım istenmesi halinde civar illerde de hizmet verildiği kaydedildi.