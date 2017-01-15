Malatya İtfaiyesi Ekiplerinden Yaklaşık 58 Bini Kişiye Eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen yıl yaklaşık 58 binden fazla kişiye yangın söndürme ve yangından korunma eğitimi verdi.



Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, olası yangın ve çeşitli kazalarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gayret sarf eden Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşları yangına karşı bilinçlendirilmek için il genelinde teorik ve uygulamalı eğitimler düzenliyor.





Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelince, bir yıl içinde kamu ve resmi kurumlarda 57 bin 610 kişiye yangın ve yangından korunma yollarıyla ilgili uygulamalı ve pratik eğitimler verildi.





Kentteki 27 kamu kurumunda bin 772 memur, 34 özel kurumda 2 bin 566 kişi, 113 okulda 3 bin 564 öğretmenle 49 bin 708 vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın güvenliği eğitimleri ve yangın tatbikatları düzenledi.



Yangın konusunda insanların eğitilmesine önem veren İtfaiye Daire Başkanlığı, verilen eğitimler ve yapılan yangın tatbikatlarıyla olası yangınlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesini hedefliyor.



Öte yandan, kamu kurum kuruluşlarıyla iş yerlerinde denetim de yapan İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğünce geçen yıl bin 137 iş yerinde incelemelerde bulunuldu.



Kontroller sırasında iş yerlerinden bin 76'sına olumlu rapor verilirken, 61 iş yerinde eksikliklerin giderilmesini sağlayıcı işlemler yapıldı.



Ekipler, ayrıca geçen yıl 9 patlayıcı deposuyla 60 özel ve kamu öğrenci yurdunda da denetim yaptı.