Malatya İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Malatya'da Pazar günü kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.



Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Bölgeleri için kar yarısı yapan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlardan dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin yaptığı açıklamada, "Malatya ve Adıyaman illerinde pazar günü (08.01.2017) ilk saatlerden itibaren başlaması beklenen kar yağışının yer yer kuvvetli, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de ise pazar günü öğle saatlerinden sonra orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenilmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatine sunulur" denildi. - MALATYA