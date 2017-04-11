Malatya 'Evet' Platformu Sözcüsü Özcan Çetin Açıklaması

Malatya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun içerisinde yer aldığı 'Evet platformu' sözcüsü Özcan Çetin, referandum sürecinde 'Hayır' noktasında çok ciddi spekülasyonların varlığını gördüklerini söyledi.



Malatya Evet Platformu 16 Nisan halk oylaması öncesi çalışmalarına devam ederek halkı oylanacak maddeler konusunda aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda platform üyeleri Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti.



Cemiyet Başkanı Kemal Deniz, Malatya'daki önemli sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturdukları Evet Platformunun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek "Bu kadar STK'nın Malatya'da bir araya gelmesi iradesinin hangi tarafa olduğunun göstergesidir" dedi.



Deniz, değişikliğin rejim değil sadece sistem değişikliği olduğunu ifade ederek "16 Nisan'da yapılacak olan referandum un ülkemiz adına önemli sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Evet Platformu sözcüsü Av. Özcan Çetin ise basının hakikatin topluma açılan kapısı olduğunu dile getirerek doğru bilgilendirilme hakkı olan toplumun bu noktada bilgilendirilmesi için basının önemli bir fonksiyon görevi gördüğünü ifade etti.



16 Nisan Referandumu sürecinde 'hayır'noktasında çok ciddi spekülasyonların varlığını gördüklerini kaydeden Çetin, "Neticede seçmene karşı siyasetin saygı duyması, doğru bilgilendirmesi gerekiyor" dedi.



Türkiye'de geçmiş dönemlerde olduğu gibi yasal düzenlemelerin yapıldığı süreçlerin arifesinde farklı angajmanlarla sürecin farklı boyutlara çekilmesinin eğiliminin var olduğunu dile getiren Çetin, "Bunlardan en önemli hususlarından bir tanesi de Cumhurbaşkanlığının kararname yetkisidir. Oysa Pazar günü oylayacağımız yeni anayasa maddesinde şöyle bir husus var.



Bu maddede deniyor ki, Cumhurbaşkanlığı kararname çıkartabilir ama birincisi bu kararname sadece yürütme ile alakalı olabilir. İkincisi, anayasanın temel ve hak hürriyetlerine aykırı olamaz der. Üçüncüsü, anayasanın kanunla düzenlenebilir dediği alanlarla ilgili olamaz der. Dördüncüsü, yasayla düzenlenmiş alanlar olmaz der. Beşincisi, yasayla düzenlenmiş alanla ilgili kararname çıkmışsa bile ve bir çatışma söz konusu olursa yasaya üstünlük tanınır der. Altıncısı, yasayla düzenlenmemiş bir alanla eğer kararname çıkarılırsa neticede meclis bununla ilgili bir yasa çıkarttığı takdirde mevcut kararname kendiliğinden ortadan kalkar. Bu altı doğrudan blokaj oylayacağımız metinde vardır. Cumhurbaşkanlığının kararnamelerinin anayasal denetimlere tabi olduğu da yer metinde vardır. Sanki bu doğrular yokmuş gibi tek adamlıkla geçiştirilen söylemler seçmeni yanıltmaya yönelik söylemler olduğu kanaatindeyiz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz Malatya evet platformu olarak bu süreçte halkımızın doğru bilgilendirilmesi, oylayacağımız metnin içeriğinin ne olduğuna ilişkin önemli bir gayret içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - MALATYA