Malatya'dan Şırnak'a Yardım Eli

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) Malatya Şubesi, Şırnak'taki terör mağduru 3 bin aileye gıda ve giyim yardımında bulundu.



İyilikder Malatya Şubesi tarafından Şırnaklı terör mağdurlarına gönderilen 300 koli giyim ve gıda malzemesi, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şırnak İl Temsilciliği tarafından mağdur ailelere dağıtıldı.



AGD üyesi Hüsamettin Duman, İyilikder tarafından gönderilen yardımların terör mağduru ailelere dağıtıldığını belirterek, duyarlı dernek yöneticilere teşekkür etti.



Şırnak'ta terör mağduru ailelerin hayır duasını aldıklarını ifade eden Duman, şöyle konuştu:



"Kolilerde 5 bin parça giyim vardı. Bu yardımları terör mağduru 3 bin aileye verdik. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesiyle gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında hem devletin hem STK'ların üstüne düşen görevi yerine getirdiğine inanıyorum. Bundan sonra da yardımların gelmesi halinde tespit edilen ailelere ulaştırılacaktır. Yardımlarda emeği geçen herkesten Allah razı olsun."