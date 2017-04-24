Malatya'dan Kısa Kısa

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 11 mahallenin kanalizasyon alt yapısını yeniledi.



MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarına devam eden MASKİ, 4 milyon 200 bin lira harcayarak Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 11 mahallenin kanalizasyon alt yapısını yeniledi.



MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, yaptıkları sağlam alt yapıyla şehrin gelecekte karşılaşacağı sorunların önüne geçerek, vatandaşlara kesintisiz bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirterek, "2. Etap kapsamında Battalgazi ve Yeşilyurt'a bağlı Fırıncı, Kemerköprü, Yeni, Dilek, Yıldıztepe, Hanımınçiftliği, Göztepe, Alacakapı, Topsöğüt, Bostanbaşı ve Orduzu Mahallelerine maliyeti 4 milyon 200 bin lira tutarında 17,5 kilometre sağlam kanalizasyon hattı çalışmalarının yanı sıra 260 parsel bacası ve 276 muayene bacası çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.



Efendimiz'e Naatlar



Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Efendimiz'e Naatlar" isimli şiir ve ilahi dinletisi düzenledi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) duyulan hasret şiir ve ilahilerle anlatıldı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı programda, şiirler ve ilahiler seslendirildi.



Programda, radyo sanatçıları Berkant Perktaş, Yahya Çalhan, Ahmet Duman ve Yusuf Gökhan misafir sanatçı olarak sevilen şiirleri seslendirdi.



Program sonunda İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat sanatçılara çiçek verdi.